Шагова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагов Иванович

Отец ребёнка: Шагов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шагов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагов Иван

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно