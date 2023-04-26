Шагова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагов Иванович
Отец ребёнка: Шагов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шагов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагов Иван
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно