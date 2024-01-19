Гетманцева (Мершиева) Ольга Едена Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1883 ст.
Сын: Гетманцев Федот Николаевич
Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
23.10.1885 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич
Нижний хутор
Рождение ребёнка
29.06.1893 ст.
Сын: Гетманцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
25.06.1896 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич
Нижний хутор
Рождение ребёнка
11.04.1898 ст.
Сын: Гетманцев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич
Нижний хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно