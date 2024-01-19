Гетманцева (Мершиева) Ольга Едена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманцева (Мершиева) Ольга Едена Иосифовна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Мершиев Иосиф Дмитриевич

Мать: Мершиева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1883 ст.

Сын: Гетманцев Федот Николаевич

Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
23.10.1885 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич

Нижний хутор
Рождение ребёнка
29.06.1893 ст.

Сын: Гетманцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
25.06.1896 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич

Нижний хутор
Рождение ребёнка
11.04.1898 ст.

Сын: Гетманцев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Гетманцев Николай Матвеевич

Нижний хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетманцев Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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