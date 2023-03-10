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Прасковья Петровна
Прасковья Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Леонтьев
1791 г.р.
Мать
Пелагея Иванова
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1816
Отец:
Петр Леонтьев
Мать:
Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно
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