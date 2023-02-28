Клюева Анисья Степановна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти16.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Блохина Василиса Антипова
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Блохина Мавра Антипова
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Блохин Фотий Антипов
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Блохина Екатерина Антипова
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Блохин Иван Антипов
Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1886