Клюева Анисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Анисья Степановна

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Место рождения

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

16.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Блохина Василиса Антипова

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Блохина Мавра Антипова

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Блохин Фотий Антипов

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Блохин Матвей Антипов

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Блохина Екатерина Антипова

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Блохин Григорий Антипов

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Блохин Иван Антипов

Отец ребёнка: Блохин Антип Александрович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Антип Александрович

Смерть
16.03.1886
Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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