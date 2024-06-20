Шестериков Алексей Петрович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестериков Алексей Петрович

Место рождения

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шестериков Петр Иванович

Мать: Шестерикова Марья Ивановна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестерикова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шестериков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Шестерикова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Шестериков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1870

Дочь: (Шестерикова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1872

Сын: Шестериков Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: (Шестерикова) Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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