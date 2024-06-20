Шестериков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шестериков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Шестерикова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Шестериков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1870
Дочь: (Шестерикова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1872
Сын: Шестериков Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: (Шестерикова) Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно