Стрижов Андрей Мингальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрижов Андрей Мингальевич

Стрижов Андрей Мингальевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1973

Дата смерти

28.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2002

Сын: Стрижов Данил Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2003

Сын: Стрижов Аркадий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close