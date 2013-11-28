Стрижов Андрей Мингальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1973
Дата смерти28.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2002
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2003
Сын: Стрижов Аркадий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2013