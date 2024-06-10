Ульян 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУльян

Ульян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Ульянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пимен Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Никита Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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