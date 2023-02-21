Потапова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Потапов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович
Куровское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович
Смерть
Около 1948
п. Молебка, Свердловская область
Похороны
Около 1948
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область