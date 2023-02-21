Потапова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Потапов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Потапов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович

Куровское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович

Смерть
Около 1948
п. Молебка, Свердловская область
Похороны
Около 1948
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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