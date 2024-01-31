Саутина (Маковская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаутина (Маковская) Анна Александровна

Саутина (Маковская) Анна Александровна

Место рождения

Тульская обл., село Новики

Дата рождения

04.02.1907

Дата смерти

29.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1907

Отец: Маковский Александр Иванович

Мать: Маковская Мария Эрастовна

Тульская обл., село Новики
Бракосочетание
23.11.1937

Муж: Саутина Дмитрий Дмитриевич

Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
31.07.1938

Дочь: Лимпицкая Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Саутина Дмитрий Дмитриевич

Тульская обл., Новомосковский р-н, Село Гремячее
Рождение ребёнка
31.08.1938

Сын: Саутин Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Саутина Дмитрий Дмитриевич

Тульская обл., Новомосковский р-н, Село Гремячее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саутина Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Саутина Дмитрий Дмитриевич

Смерть
29.08.1990
Москва
Похороны
Неизвестно
деревня Садки, Истринский р-он Московской обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close