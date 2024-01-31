Саутина (Маковская) Анна Александровна
Место рожденияТульская обл., село Новики
Дата рождения04.02.1907
Дата смерти29.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1907
Тульская обл., село Новики
Бракосочетание
23.11.1937
Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
31.07.1938
Дочь: Лимпицкая Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Саутина Дмитрий Дмитриевич
Тульская обл., Новомосковский р-н, Село Гремячее
Рождение ребёнка
31.08.1938
Отец ребёнка: Саутина Дмитрий Дмитриевич
Тульская обл., Новомосковский р-н, Село Гремячее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саутина Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Саутина Дмитрий Дмитриевич
Смерть
29.08.1990
Москва
Похороны
Неизвестно
деревня Садки, Истринский р-он Московской обл