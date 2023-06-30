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Педер Ян
Педер Ян
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Место рождения
Märitse talu
Дата рождения
19.12.1842
Пол
Мужской
Отец
Педер Карл Петрович
1817 г.р.
Мать
Педдер (Керсон) Мария
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1842
Отец:
Педер Карл Петрович
Мать:
Педдер Мария
Märitse talu
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