Педер Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педер Ян

Место рождения

Märitse talu

Дата рождения

19.12.1842

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
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Рождение
19.12.1842

Отец: Педер Карл Петрович

Мать: Педдер Мария

Märitse talu