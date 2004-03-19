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Хаснуллин Исхак

Место рождения

с. Антяровка

Дата рождения

07.10.1946

Дата смерти

19.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1946

Отец: Хаснуллин Измаил

Мать: Хаснуллина Найля

с. Антяровка
Рождение ребёнка
06.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хаснуллин Зоя

с. Уразовка Горьковской обл.
Бракосочетание
1979

Жена: скрыто настройками приватности

с. Уразовка
Рождение ребёнка
31.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Уразовка
Рождение ребёнка
31.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаснуллин Зоя

Похороны
?.03.2003
с. Антяровка
Смерть
19.03.2004
с. Уразовка
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