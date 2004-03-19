Хаснуллин Исхак
Место рожденияс. Антяровка
Дата рождения07.10.1946
Дата смерти19.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1946
Отец: Хаснуллин Измаил
Мать: Хаснуллина Найля
с. Антяровка
Рождение ребёнка
06.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хаснуллин Зоя
с. Уразовка Горьковской обл.
Бракосочетание
1979
Жена: скрыто настройками приватности
с. Уразовка
Рождение ребёнка
31.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Уразовка
Рождение ребёнка
31.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаснуллин Зоя
Похороны
?.03.2003
с. Антяровка
Смерть
19.03.2004
с. Уразовка