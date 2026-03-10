Шарапова Павлина
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Шарапов Василий1927 г.р.
Дети
Шарапов Андрей05.08.1962 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарапов Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Шарапов Василий
Рождение ребёнка
05.08.1962
Сын: Шарапов Андрей
Отец ребёнка: Шарапов Василий
Рождение ребёнка
10.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарапов Василий