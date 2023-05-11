Холодная (Игнатенко) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодная (Игнатенко) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1880

Дочь: Кристина Диомидовна

Отец ребёнка: Холодный Диомид Филимонович

Рождение ребёнка
27.07.1893

Сын: Холодный Пантелеймон Диомидович

Отец ребёнка: Холодный Диомид Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодный Диомид Филимонович

Смерть
Неизвестно