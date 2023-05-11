Холодная (Игнатенко) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1880
Дочь: Кристина Диомидовна
Отец ребёнка: Холодный Диомид Филимонович
Рождение ребёнка
27.07.1893
Сын: Холодный Пантелеймон Диомидович
Отец ребёнка: Холодный Диомид Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно