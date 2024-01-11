Бакаева (Сайранова) Фасиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаева (Сайранова) Фасиря

Место рождения

д.Сынташево Благоварский район

Дата рождения

1924

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сайранов Шагидулла

Мать: ?

д.Сынташево Благоварский район
Рождение ребёнка
1948

Сын: Бакаев Фарит Мазгарович

Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович

Рождение ребёнка
22.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович

д.Бакаево Кушнаренковского района
Рождение ребёнка
16.09.1953

Дочь: Идрисова Флюра Мазгаровна

Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович

Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакаев Халит Мазгарович

Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдрахимова Венера Мазгаровна

Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович

Смерть
2007
Бакаево Кушнаренковский район
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бакаево Кушнаренковский район
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