Бакаева (Сайранова) Фасиря
Место рожденияд.Сынташево Благоварский район
Дата рождения1924
Дата смерти2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Сайранов Шагидулла
Мать: ?
д.Сынташево Благоварский район
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович
Рождение ребёнка
22.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович
д.Бакаево Кушнаренковского района
Рождение ребёнка
16.09.1953
Дочь: Идрисова Флюра Мазгаровна
Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович
Рождение ребёнка
18.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Венера Мазгаровна
Отец ребёнка: Бакаев Мазгар Хасаншинович
Смерть
2007
Бакаево Кушнаренковский район
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бакаево Кушнаренковский район