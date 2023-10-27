Фролова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр Алексеевич

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