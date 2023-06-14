Феона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеона Никитична

Феона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.09.1871 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.09.1871 Юхновщина Никита Ефимович Юхновщина отец крестьянин Ефим Федорович Юхновщина мать жена Ирина Ананьевна Духнова гора крестьянин Гавриил Иванович Духнова гора отстав... Показать все
Место жительства
После 1871
Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно