Феона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.09.1871 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.09.1871 Юхновщина Никита Ефимович Юхновщина отец крестьянин Ефим Федорович Юхновщина мать жена Ирина Ананьевна Духнова гора крестьянин Гавриил Иванович Духнова гора отстав... Показать все
Место жительства
После 1871
Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно