Сафронов Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.2015

Дочь: Сафронова Вероника Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.2018

Дочь: Сафронова Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности