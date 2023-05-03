Сафронов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.2015
Дочь: Сафронова Вероника Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.2018
Дочь: Сафронова Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности