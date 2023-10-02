Онищенко Михаил Федорович
Место рожденияГерманівка
Дата рождения1909
Дата смерти1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Онищенко Федор Яковлевич
Мать: Онищенко Варвара
Германівка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирадова Валентина (Василиса) Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатайна Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1982
Бурчак