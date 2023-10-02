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Онищенко Михаил Федорович

Место рождения

Германівка

Дата рождения

1909

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Онищенко Федор Яковлевич

Мать: Онищенко Варвара

Германівка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирадова Валентина (Василиса) Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатайна Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1982
Бурчак
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