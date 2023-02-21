Старостин Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
17.09.1888
Сын: Старостин Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1895
Сын: Старостин Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
14.04.1902
Сын: Старостин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Мария Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно