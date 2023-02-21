Старостин Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Михаил Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Мария Леонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1888

Сын: Старостин Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Старостин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Мария Леонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Старостин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Мария Леонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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