Серебряков Тихон Иринархович Около 1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Серебряков Тихон Иринархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Серебряков Иринарх Ильин

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1914 ст.

Жена: Серебрякова (Некрасова Или Григорьева) Капитолина Григорьевна

1 января 1914 — 31 декабря 1917 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №617, стр. 36 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ СРЕТЕНСКОГО СОРОКА ТИХОНОВСКАЯ, В СОКОЛЬНИКАХ. ТРОИЦКАЯ, В ГОРОДСКОМ ПРИЮТЕ БР.БА... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Серебряков Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Серебрякова (Некрасова Или Григорьева) Капитолина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
В МК Ильинской церкви села Черкизова (сейчас Москва) за 1915г. есть запись , что 23 .02 у сына Надворного Советника Тихона Иринархова СЕРЕБРЯКОВА и его жены Капетолины Григорьевой родился сын Виктор. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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