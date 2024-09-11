Серебряков Тихон Иринархович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883 ст.
Отец: Серебряков Иринарх Ильин
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1914 ст.
1 января 1914 — 31 декабря 1917 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №617, стр. 36 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ СРЕТЕНСКОГО СОРОКА ТИХОНОВСКАЯ, В СОКОЛЬНИКАХ. ТРОИЦКАЯ, В ГОРОДСКОМ ПРИЮТЕ БР.БА... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1915
Сын: Серебряков Виктор Тихонович
Мать ребёнка: Серебрякова (Некрасова Или Григорьева) Капитолина Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
В МК Ильинской церкви села Черкизова (сейчас Москва) за 1915г. есть запись , что 23 .02 у сына Надворного Советника Тихона Иринархова СЕРЕБРЯКОВА и его жены Капетолины Григорьевой родился сын Виктор. ... Показать все
Смерть
Неизвестно