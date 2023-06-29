(Богданова (Стрыгина )) ЗИНАИДА Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова (Стрыгина )) ЗИНАИДА Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрыгин Георгий Леонтьевич

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов СЕРГЕЙ Серафимович

Отец ребёнка: Богданов Серафим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов ВЛАДИМИР Серафимович

Отец ребёнка: Богданов Серафим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Серафим