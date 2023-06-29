(Богданова (Стрыгина )) ЗИНАИДА Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрыгин Георгий Леонтьевич
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов СЕРГЕЙ Серафимович
Отец ребёнка: Богданов Серафим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов ВЛАДИМИР Серафимович
Отец ребёнка: Богданов Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Серафим