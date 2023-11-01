Зубанова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубанова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубанов Чингиз Насип оглы

Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Насип кызы

Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саида Насип кызы

Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубанов Мустафа Насип оглы

Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубанов Насип Иса оглы

Смерть
Неизвестно
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