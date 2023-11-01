Зубанова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубанов Чингиз Насип оглы
Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Насип кызы
Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саида Насип кызы
Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубанов Мустафа Насип оглы
Отец ребёнка: Зубанов Насип Иса оглы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно