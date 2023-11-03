Булыцин Михаил Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1827
Отец: Булыцин Илья Никитин
Бракосочетание
15.01.1851
М. 24 ж. 20
Рождение ребёнка
08.04.1854
Сын: Булыцин Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кондратова Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Рождение ребёнка
08.12.1858
Дочь: Мухина Анна Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Булыцин Феоктиста Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Рождение ребёнка
02.11.1871
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Бракосочетание
16.02.1872
м.42 ж. 38 оба вторым
Бракосочетание
25.04.1876
М. 49 третьим браком, Ж. 34 вторым браком
Рождение ребёнка
30.01.1877
Мать ребёнка: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладилова Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальдина Мариамна Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова
Смерть
Неизвестно