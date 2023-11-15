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Пакин Давид Семенович

Место рождения

Сосвинская волость Резимовских юрт

Дата рождения

05.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1903

Отец: Пакин Семен Васильевич

Мать: Пакина Татьяна Давидовна

Сосвинская волость Резимовских юрт
Воприемники: Протоирей Градо Березовского Воскресенского Собора Георгий Павлов Паникаровский и Березовская мещанская жена Павла Филиппова Тарасова. Протоирей Георгий Поникаровский
Смерть
Неизвестно
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