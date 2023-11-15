Пакин Давид Семенович
Место рожденияСосвинская волость Резимовских юрт
Дата рождения05.04.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1903
Отец: Пакин Семен Васильевич
Мать: Пакина Татьяна Давидовна
Сосвинская волость Резимовских юрт
Воприемники: Протоирей Градо Березовского Воскресенского Собора Георгий Павлов Паникаровский и Березовская мещанская жена Павла Филиппова Тарасова. Протоирей Георгий Поникаровский
Смерть
Неизвестно