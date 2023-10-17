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Кац Израиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

23.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кац Шлема (Соломон)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кац Айзик (Аркадий)

Мать ребёнка: ?

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кац Меер (Михаил)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсеньева Галка Галина Ольга

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Мать ребёнка: ?

Смерть
23.06.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Старчесакий маразм, атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кладбище: Еврейское - Преображенское, участок: 3-1 нов., место: 565
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