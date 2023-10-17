Кац Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти23.06.1936
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Кац Шлема (Соломон)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кац Айзик (Аркадий)
Мать ребёнка: ?
Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кац Меер (Михаил)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсеньева Галка Галина Ольга
Мать ребёнка: ?
Смерть
23.06.1936
Причина смерти: Старчесакий маразм, атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Кладбище: Еврейское - Преображенское, участок: 3-1 нов., место: 565