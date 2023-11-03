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Гладилов Стефан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Гладилов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1812

Жена: Гладилова Дарья Алексеева

Афиноген Гладилов, Евлампий Гладилов
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Сын: Гладилов Василий Стефанов

Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Сын: Гладилов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Артамон Степанов

Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Яков Стефанов

Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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