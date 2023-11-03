Гладилов Стефан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Гладилов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1812
Афиноген Гладилов, Евлампий Гладилов
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Сын: Гладилов Василий Стефанов
Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладилов Артамон Степанов
Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно