Шамонаева Агафья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамонаева Агафья Емельяновна

Место рождения

Новинка деревня Баевский район Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Новинка деревня Баевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шимонаев Александр Ипатович

Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Шамонаева Клавдия Ипатовна

Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич

Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шамонаев Иван Ипатович

Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич

с.Новинка Баевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1917

Дочь: Микушина Евдокия Ипатовна

Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич

Новинка деревня Баевский район Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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