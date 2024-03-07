Шамонаева Агафья Емельяновна
Место рожденияНовинка деревня Баевский район Алтайский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Новинка деревня Баевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шимонаев Александр Ипатович
Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Шамонаева Клавдия Ипатовна
Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич
Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич
с.Новинка Баевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1917
Дочь: Микушина Евдокия Ипатовна
Отец ребёнка: Шамонаев Ипат Федосеевич
Новинка деревня Баевский район Алтайский край
Смерть
Неизвестно