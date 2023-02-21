Никишин Ипатий Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
29.01.1909
Присоединена к Православной церкви из раскола Австрийской лжеиерархии
Рождение ребёнка
15.07.1909
Дочь: Марфа Ипатьевна
Мать ребёнка: Никишина Праскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно