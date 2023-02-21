Никишин Ипатий Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Ипатий Севастьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
29.01.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к Православной церкви из раскола Австрийской лжеиерархии
Рождение ребёнка
15.07.1909

Дочь: Марфа Ипатьевна

Мать ребёнка: Никишина Праскева Ивановна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Праскева Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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