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Никифорова Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1847 ст.

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.05.1849 ст.

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Никифоров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Никифоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Михаил Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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