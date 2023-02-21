Никифорова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1847 ст.
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
29.05.1849 ст.
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Никифоров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Никифоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно