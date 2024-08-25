Дорошенко Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Марина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Рябенченко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Андрей Степанович

Отец ребёнка: Дорошенко Степан Захарович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорошенко Николай Степанович

Отец ребёнка: Дорошенко Степан Захарович

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1935

Дочь: Дорошенко Лидия Степановна

Отец ребёнка: Дорошенко Степан Захарович

Смерть
1964

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