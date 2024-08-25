Дорошенко Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Рябенченко Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Андрей Степанович
Отец ребёнка: Дорошенко Степан Захарович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дорошенко Николай Степанович
Отец ребёнка: Дорошенко Степан Захарович
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1935
Дочь: Дорошенко Лидия Степановна
Отец ребёнка: Дорошенко Степан Захарович
Смерть
1964