Дружинина Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинина Людмила Анатольевна

Дружинина Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1968

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1968

Отец: Дружинин Анатолий Семенович

Мать: Дружинина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Игорь Анатольевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1998

Дочь: Рязанова Евгения Игоревна

Отец ребёнка: Рязанов Игорь Анатольевич