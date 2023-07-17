Дружинина Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1968
Рождение ребёнка
24.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанов Игорь Анатольевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1998
Дочь: Рязанова Евгения Игоревна
Отец ребёнка: Рязанов Игорь Анатольевич