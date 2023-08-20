(Васильева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1831

Сын: Б/ф Афанасий Захаров

Отец ребёнка: Захар Иванов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Корешков Ксенофонт Захарович

Отец ребёнка: Захар Иванов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Захар Иванов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.03.1838

Сын: Корешков Ефим Захарович

Отец ребёнка: Захар Иванов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Корешков Харитон Захарович

Отец ребёнка: Захар Иванов

Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Иванов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Корешков Федор Захаров

Отец ребёнка: Захар Иванов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Захаровна

Отец ребёнка: Захар Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Яков Захарович

Отец ребёнка: Захар Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Иванов

Смерть
Неизвестно
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