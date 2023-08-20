(Васильева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1831
Сын: Б/ф Афанасий Захаров
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1833
Сын: Корешков Ксенофонт Захарович
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1838
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Корешков Харитон Захарович
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Захаровна
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Иванов
Смерть
Неизвестно