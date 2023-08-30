Гущина (Маратина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Маратина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маратин Михаил

Мать: Маратина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Николай

Смерть
Неизвестно
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