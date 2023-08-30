Гущина (Маратина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маратин Михаил
Мать: Маратина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Николай
Смерть
Неизвестно