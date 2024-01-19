Толкач Леонид Петрович
Место рождения
Дата рождения22.11.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932
Отец: Толкач Пётр Петрович
Мать: Толкач Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
10.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толкач Антонина Семёновна
Рождение ребёнка
30.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толкач Антонина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно