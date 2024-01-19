Толкач Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Леонид Петрович

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Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.11.1932

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932

Отец: Толкач Пётр Петрович

Мать: Толкач Таисия Сергеевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толкач Антонина Семёновна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толкач Антонина Семёновна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкач Антонина Семёновна

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