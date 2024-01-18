Захаръ Егоровъ Жерноклѣевъ Захар Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаръ Егоровъ Жерноклѣевъ Захар Егорович

Место рождения

хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Жерноклеев Егор Иванович

Мать: Жерноклеева Пелагея Ивановна

хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
05.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жерноклеева Анна Николаевна

хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жерноклеева Анна Николаевна

хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерноклеева Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
Около 1943
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