Захаръ Егоровъ Жерноклѣевъ Захар Егорович
Место рожденияхутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
05.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жерноклеева Анна Николаевна
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жерноклеева Анна Николаевна
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
Около 1943