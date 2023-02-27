Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1853
Отец: Гаврила Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1875
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Автотья Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Автотья Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Автотья Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1885
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Автотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Автотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Автотья Васильевна
Смерть
Неизвестно