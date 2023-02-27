Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

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Жена

1855 г.р.

Дети

1875 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.
1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1853

Отец: Гаврила Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1875

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Автотья Васильевна

Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Автотья Васильевна

Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Автотья Васильевна

Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Автотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Автотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Автотья Васильевна

Смерть
Неизвестно