Миннихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Нигъмәтҗан
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигъмәтҗанова Гәзикамал
Отец ребёнка: Нигъмәтҗан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматжанова Миңҗамал
Отец ребёнка: Нигъмәтҗан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигъмәтҗанова Минкамал
Отец ребёнка: Нигъмәтҗан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигъмәтҗанова Минбану
Отец ребёнка: Нигъмәтҗан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нигъмәтҗан
Смерть
Неизвестно