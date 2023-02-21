Казачков Николай Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1927
Сын: Казачков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Казачкова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
31.12.1933
Сын: Казачков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Казачкова Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно