Казачков Николай Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачков Николай Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Казачков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Казачкова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
31.12.1933

Сын: Казачков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Казачкова Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казачкова Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно
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