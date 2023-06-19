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Леонтьева Анна Григорьевна

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Место рождения

Сергеевский, Гайнский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1984

Отец: Леонтьев Григорий Анатольевич

Мать: Леонтьева Нина Дмитриевна

Сергеевский, Гайнский муниципальный район, Пермский край