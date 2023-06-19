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Леонтьева Анна Григорьевна
Леонтьева Анна Григорьевна
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Место рождения
Сергеевский
, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Дата рождения
03.06.1984
Пол
Женский
Отец
Леонтьев Григорий Анатольевич
1956 г.р.
Мать
Леонтьева (Харина) Нина Дмитриевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1984
Отец:
Леонтьев Григорий Анатольевич
Мать:
Леонтьева Нина Дмитриевна
Сергеевский
, Гайнский муниципальный район, Пермский край
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