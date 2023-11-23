Панфиловский Петр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
(Панфиловский) Петр Федорович (1734 — ?) Родился в семье священника села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Федора Андреевича. Дьячок, а затем — дьякон в том же селе. После смерти жены з... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Панфиловский Федор Петров
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Панфиловский Афанасий Петров
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Панфиловский Афанасий Петрович (1780 — ?) Родился в семье дьякона села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Петра Федоровича. Обучался в Ростовском училище. 27 февраля 1798 года определен ... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Сын: Панфиловский Алексей Петров
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфиловский Павел Петров
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипповский Сергей Петров
Мать ребёнка: Наталья Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иоаннова
Смерть
Неизвестно