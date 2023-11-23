Панфиловский Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфиловский Петр Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

(Панфиловский) Петр Федорович (1734 — ?) Родился в семье священника села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Федора Андреевича. Дьячок, а затем — дьякон в том же селе. После смерти жены з... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Панфиловский Федор Петров

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Панфиловский Афанасий Петров

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Панфиловский Афанасий Петрович (1780 — ?) Родился в семье дьякона села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Петра Федоровича. Обучался в Ростовском училище. 27 февраля 1798 года определен ... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Сын: Панфиловский Алексей Петров

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфиловский Павел Петров

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипповский Сергей Петров

Мать ребёнка: Наталья Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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