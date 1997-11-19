Куриленко (Алексеенко) Валентина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1919
Дата смерти19.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1919
Рождение ребёнка
04.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаренко Федор Киреевич
Бракосочетание
1936
Развод
1946
Бракосочетание
16.02.1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Куриленко Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Куриленко Константин Агеевич
Рождение ребёнка
22.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куриленко Константин Агеевич
Красный Яр, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Смерть
19.11.1997