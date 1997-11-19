Куриленко (Алексеенко) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко (Алексеенко) Валентина Тимофеевна

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Место рождения

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.04.1919

Дата смерти

19.11.1997

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1914 г.р.
1911 г.р.

Дети

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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1919

Отец: Алексеенко Тимофей Иванович

Мать: Алексеенко Анастасия Ивановна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаренко Федор Киреевич

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
1936

Муж: Назаренко Федор Киреевич

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Развод
1946

Муж: Назаренко Федор Киреевич

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
16.02.1951

Муж: Куриленко Константин Агеевич

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Куриленко Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Куриленко Константин Агеевич

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куриленко Константин Агеевич

Красный Яр, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Смерть
19.11.1997
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