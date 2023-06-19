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Архипов Анисим Иванович

Место рождения

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Архипов Иван Трифанавич

Мать: Архипова Домна Степановна

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Архипов Александр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Архипов Петр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Архипова Анисия Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Архипов Михаил Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно