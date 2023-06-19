Архипов Анисим Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Архипов Иван Трифанавич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Архипов Александр Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Архипова Анисия Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Архипов Михаил Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно