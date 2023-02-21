Лондоренко Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1968
Сын: Лондоренко Александр Викторович
Отец ребёнка: Лондоренко Виктор Кузьмич
Рождение ребёнка
25.02.1972
Сын: Лондоренко Вадим Викторович
Отец ребёнка: Лондоренко Виктор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно