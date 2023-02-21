Лондоренко Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лондоренко Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1968

Сын: Лондоренко Александр Викторович

Отец ребёнка: Лондоренко Виктор Кузьмич

Рождение ребёнка
25.02.1972

Сын: Лондоренко Вадим Викторович

Отец ребёнка: Лондоренко Виктор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лондоренко Виктор Кузьмич

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