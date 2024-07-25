Вера Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Прохоровна

Вера Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридон Несторович

Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра Несторовна

Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чистяков Леонтий Несторович

Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Чистяков Симеон Несторович

Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил Несторович

Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Любовь Несторовна

Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович

Смерть
1903

Мы используем куки для улучшения работы сайта.