Вера Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридон Несторович
Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра Несторовна
Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Чистяков Леонтий Несторович
Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чистяков Симеон Несторович
Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил Несторович
Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Любовь Несторовна
Отец ребёнка: Чистяков Нестор Иванович
Смерть
1903