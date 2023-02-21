Алексей Игнатович
Место рождениядер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Дата рождения1795
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Игнат Ермилович
Мать: Степанида Нефедовна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анисия Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анисия Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефим Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Смерть
1834
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.