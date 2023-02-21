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Алексей Игнатович

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Место рождения

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Игнат Ермилович

Мать: Степанида Нефедовна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петровна

Смерть
1834
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
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