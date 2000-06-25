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Семенова Дарья Вячеславовна
Семенова Дарья Вячеславовна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
25.06.2000
Пол
Женский
Отец
Фролов Вячеслав Александрович
1966 г.р.
Мать
Семенова Татьяна Валерьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2000
Отец:
Фролов Вячеслав Александрович
Мать:
Семенова Татьяна Валерьевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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