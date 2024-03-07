Романчук (Мачульская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук (Мачульская) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мачульский Василий Климентьевич

Мать: Мачульская Анисия Степановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романчук Семён

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романчук Семён

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романчук Семён

Рождение ребёнка
1949

Сын: Романчук Никопай Семёнович

Отец ребёнка: Романчук Семён

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романчук Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романчук Семён

Смерть
Неизвестно
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