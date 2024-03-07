Романчук (Мачульская) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Сын: Романчук Никопай Семёнович
Отец ребёнка: Романчук Семён
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романчук Семён
Смерть
Неизвестно