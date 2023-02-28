Орлов Алексий (Алексей) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Алексий (Алексей) Степанович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

20.02.1862

Дата смерти

04.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1882 по 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1886 по 1924
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1924 по 1927
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
С 1930 по 1931
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1931 по 1935
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
04.09.1937
г. Шымкент, Казахстан
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