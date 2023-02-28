Орлов Алексий (Алексей) Степанович
Место рождения
Дата рождения20.02.1862
Дата смерти04.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1886 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1927
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
С 1930 по 1931
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1931 по 1935
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
04.09.1937
г. Шымкент, Казахстан