Макушина Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Игнатьева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.06.1974

Сын: Макушин Александр Львович

Отец ребёнка: Макушин Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушин Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Макушин Лев Алексеевич