Макушина Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.06.1974
Сын: Макушин Александр Львович
Отец ребёнка: Макушин Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макушин Лев Алексеевич