Поваренкова (Амосова) Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1803
Сын: Поваренков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1805
Дочь: Кульпина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Арсентьева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Горшечникова Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1813
Дочь: Авдотья (Евдокия) Ивановна
Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кезина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855