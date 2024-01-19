Поваренкова (Амосова) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваренкова (Амосова) Степанида Алексеевна

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1803

Сын: Поваренков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1805

Дочь: Кульпина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Арсентьева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Горшечникова Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1813

Дочь: Авдотья (Евдокия) Ивановна

Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кезина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Поваренков Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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